США недооценили способность Ирана повлиять на глобальную экономику

Администрация Дональда Трампа признала, что недооценила способность Ирана подорвать мировую экономику, перекрыв Ормузский пролив. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников в США и Израиле.
По данным издания, возможности Тегерана расширить войну на весь регион также оказались выше ожиданий. В конце февраля израильские чиновники убеждали Биньямина Нетаньяху, что первый удар может вызвать антиправительственные протесты в Иране, и Нетаньяху, вероятно, убедил в этом Трампа. Однако глава Центрального командования Пентагона предостерегал Израиль от ударов по нефтяным хранилищам под Тегераном, опасаясь эскалации.
Нетаньяху проигнорировал совет, и удар был нанесён, вызвав масштабные пожары и скачок цен на нефть. В Белом доме считают, что израильский лидер хотел увидеть драматические сцены разрушения. Трамп также регулярно консультируется с арабскими лидерами, включая наследного принца Саудовской Аравии, который советует продолжать удары по Ирану.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее британская газета The Guardian писала, что Иран, перекрыв Ормузский пролив, перехватил инициативу у США. По мнению экспертов, только Тегеран теперь может решать, когда возобновится судоходство.
