«Инициатива де Вевера выявляет глубокий раскол внутри ЕС. Страны Восточной Европы и Киев интерпретируют его предложение как признак европейской слабости. Однако максималистские требования (главы евродипломатии Каи. — Прим. ред.) Каллас, в свою очередь, встречают скептицизм со стороны других государств-членов ЕС», — говорится в материале.
Как считает издание, позиция де Вевера и Каллас различается, в первую очередь, по трем вопросам, среди которых важное место играют судьба замороженных российских активов, военная поддержка Киева и место ЕС за столом переговоров.
«Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас принципиально не согласна с позицией де Вевера», — подчеркивается в материале.
В прошлую субботу премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Евросоюзу нужно наладить диалог с Москвой по украинскому урегулированию.
Политик отметил, что Европа не способна бесконечно поддерживать Украину и поставлять Киеву оружие без участия США. Он также признал невозможность «задушить Россию экономически».
Как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.