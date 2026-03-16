В Якутии могут собрать модель беспилотного дирижабля

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Модель беспилотного дирижабля для доставки грузов в труднодоступные регионы в арктической зоне могут собрать в 2026 году, рассказал РИА Новости первый заместитель постоянного представителя республики Саха (Якутия) при президенте РФ Александр Сафронов.
Инициатива появилась в научно-образовательном центре «Север». По словам Сафронова, велись поиски технологического решения, которое удовлетворяло бы потребности населения в труднодоступных регионах — в частности, речь о грузоперевозке товаров.
«В этом году мы попытаемся собрать рабочую модель 200-кубового дирижабля, посмотреть, как он себя ведет… Это как раз та модель, которая позволит отработать какие-то летные характеристики управления… Чтобы это действительно была беспилотная система, которой задали точку А, точку В, и она долетела хотя бы в зоне, где есть МТС-покрытие», — рассказал агентству Сафронов.
По его словам, уже определена примерная необходимая грузоподъемность такого дирижабля — она должна составить 500 килограммов.
Сафронов указал при этом на существование технологических и организационных вопросов, которые необходимо решать — например, это вопросы балластировки, парковки и прочие. Кроме того, в труднодоступных регионах, в частности, в арктической зоне, необходимо брать во внимание погодные условия и сильный ветер.
«Я уверен, что в какой-то момент действительно технологии позволят сделать вполне себе такой релевантный образец, который позволит упростить жизнь, и когда-нибудь действительно Ozon, Wildberries наконец-то доберутся до поселка Тикси, Хатанги, Диксона», — добавил первый заместитель постпреда республики при президенте РФ.