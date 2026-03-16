Трамп не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США, в отличие от приверженности Вашингтона поддержке альянса.
«Посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь», — сказал он в интервью газете Financial Times.
