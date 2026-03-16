ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше