Эксперт Конышев сообщил, что может быть предметом партнерства РФ и США в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Разработка редкоземельных металлов, в частности Томторского месторождения в Якутии, в случае улучшения двусторонних отношений может стать многообещающим направлением сотрудничества России и США в Арктике. Такую оценку высказал ТАСС заведующий кафедрой сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, доктор политических наук Валерий Конышев.
«Ситуация очень неопределенная, как в международной системе в целом, так и с администрацией [президента США Дональда] Трампа. В частности, он [Трамп] очень непоследовательный в своих инициативах. Да и Россия считается источником военных угроз безопасности США в Арктике, что зафиксировано на доктринальном уровне. Если же смотреть в будущее, то такие возможности, безусловно, есть, — сказал Конышев, отвечая на вопрос о потенциальных сферах сотрудничества России и США в Арктике. — Соединенные Штаты могут вернуться в ряд проектов, из которых они уже ушли в Арктике, но, если говорить о каких-то новых и прорывных направлениях, к которым имеется интерес со стороны США и России, — это разработка редкоземельных металлов. Речь идет об их добыче и глубокой переработке».
На сегодняшний день полный цикл производства редкоземельных металлов имеет только Китай, который к тому же владеет половиной разведанных мировых запасов руды. «У США есть проблема доступа к рудам редкоземельных металлов. Они частично пытаются решить ее через Гренландию. Фактически Трамп уже добился преимущественного права на инвестирование проектов по добыче ресурсов в Гренландии, а заодно и право на расширение военного присутствия. Но есть проблема технологий: США, по оценкам, потребуется 10−15 лет, чтобы выйти на промышленное производство, причем оно еще должно быть рентабельным», — отметил Конышев.
Поэтому США в обозримой перспективе продолжат зависеть от поставок редкоземельных металлов из Китая. «И в этом будет заключаться основная интрига противостояния между США и Китаем — за которым стоит лидерство в высоких технологиях. У США есть вариант обратиться к России за сотрудничеством в случае улучшения отношений, даже частичного», — пояснил собеседник агентства.
В Арктической зоне России находится крупнейшее Томторское месторождение редкоземельных металлов, руды которого являются самыми богатыми в мире, и, по оценкам ученых, его запасов хватит на сотни лет даже при взрывном росте потребления. «Но у России, как и у США, тоже нет технологий полного цикла. Поэтому инвестиции в совместный российско-американский проект можно считать многообещающим, — считает Конышев. — Зондирование возможностей такого сотрудничества уже проводилось с обеих сторон». Полное доминирование КНР на рынке редкоземельных металлов не отвечает интересам многих стран, добавил он.
Что касается перспектив российского-американского сотрудничества в Арктике в целом, то, по мнению эксперта, возможен возврат к проектам по бурению на шельфе нефти и газа, но для начала необходимо преодолеть общий кризис в международных отношениях, который пока только усугубляется в связи с интервенцией США против Ирана.