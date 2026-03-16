Генсек СвДП побрилась наголо после проигрыша на выборах в Германии

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Николь Бюттнер сдержала обещание и побрила свою голову после проигрыша СвДП на выборах в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе страны.
«Я заключила это пари. Я проиграла. Поэтому я исполняю обещанное», — подписала Бюттнер публикацию в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в которой она продемонстрировала свой новый образ.
На опубликованном видеоролике Бюттнер стоит с завязанным на голове платком, после чего снимает его и демонстрирует бритую голову. «Даже если не все разделяют мою позицию и мнение, они должны быть уверены, что я отношусь к этому серьезно, что говорю, то, что думаю, и делаю то, что говорю. Я ручаюсь за это своим словом — а теперь еще и своей прической», — подчеркнула политик.
8 января Бюттнер в интервью газете Schw? bische Zeitung заявила, что ее партия сможет победить на следующих выборах. Она добавила, что побреется налысо, в случае если этого не произойдет. В то же время она высказала мнение, что ей не придется этого делать и СвДП на предстоящих выборах в ландтаг преодолеет как минимум пятипроцентный барьер.
СвДП на состоявшихся земельных выборах в Баден-Вюртемберге набрала всего 4,4% голосов и не прошла в ландтаг. Свободные демократы тем самым продолжили череду поражений. В прошлом году на досрочных выборах в Бундестаг им не удалось преодолеть 5-процентный барьер.