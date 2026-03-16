По данным газеты, позиции де Вевера и главы евродипломатии Каи Каллас расходятся по трём ключевым вопросам: судьба замороженных российских активов, военная поддержка Киева и место Европы за переговорным столом. Каллас принципиально не согласна с бельгийским премьером.
Страны Восточной Европы и Киев видят в его предложении признак слабости, в то время как требования Каллас вызывают скептицизм у других членов ЕС. Ранее де Вевер заявил, что Европа не может бесконечно поддерживать Украину без США и не способна экономически задушить Россию.
«Инициатива де Вевера выявляет глубокий раскол внутри ЕС», — пишет издание.
Ранее американское издание The American Conservative писало, что военная операция США и Израиля против Ирана обернулась катастрофой для Украины.
