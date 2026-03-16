Заявление Бельгии о России выявило раскол в ЕС

Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что заявление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о необходимости возобновления диалога ЕС с Россией по Украине выявило глубокий раскол в Евросоюзе.

По данным газеты, позиции де Вевера и главы евродипломатии Каи Каллас расходятся по трём ключевым вопросам: судьба замороженных российских активов, военная поддержка Киева и место Европы за переговорным столом. Каллас принципиально не согласна с бельгийским премьером.

Страны Восточной Европы и Киев видят в его предложении признак слабости, в то время как требования Каллас вызывают скептицизм у других членов ЕС. Ранее де Вевер заявил, что Европа не может бесконечно поддерживать Украину без США и не способна экономически задушить Россию.

«Инициатива де Вевера выявляет глубокий раскол внутри ЕС», — пишет издание.

Ранее американское издание The American Conservative писало, что военная операция США и Израиля против Ирана обернулась катастрофой для Украины.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше