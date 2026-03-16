Трамп: США не обязаны были помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не обязаны были помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины.
«У нас есть такая штука, которая называется НАТО… Мы не обязаны были помогать им с Украиной. Украина находится от нас за тысячи миль», — сказал он в интервью Financial Times.
Тем не менее, по словам Трампа, Вашингтон всё равно помогал.
Он также заявил, что НАТО ждёт «плохое будущее», если союзники США не помогут разблокировать Ормузский пролив.
Ранее президент США в интервью NBC News сказал, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.