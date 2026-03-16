Трамп заявил, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США

Американский лидер Дональд Трамп признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США.
«Посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет», — сказал американский лидер в интервью Financial Times.
Трамп также отметил, что США не обязаны были помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины.
Ранее американский лидер призвал ряд государств отправить военные корабли в Ормузский пролив.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался от просьбы Трампа.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.