Эксперт Кавано: Киев может столкнуться с перебоями поставок противоракет из США

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Украина уже в конце текущего месяца может столкнуться с перебоями в поставках боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot из США, поскольку Вашингтон и его союзники быстро расходуют эти вооружения в конфликте с Ираном. Такое мнение выразила сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.
Как она сообщила журналу The American Conservative, «война в Иране помешает США оказывать поддержку Украине». По ее словам, «самый серьезный и незамедлительный ущерб будет нанесен противовоздушной обороне», поскольку «Украина почти полностью зависит от США в том, что касается ПВО, особенно ракет-перехватчиков для Patriot, и ракет [класса воздух — воздух] AMRAAM». По мнению Кавано, ожидается, что в поставках ракет-перехватчиков для Patriot «перебои будут уже в конце этого месяца».
Обозреватель упомянутого журнала Тед Снайдер в авторской статье, говоря о влиянии военной операции против Ирана на конфликт на Украине, отметил, что «США и страны Персидского залива были вынуждены применять невероятное число ракет-перехватчиков, чтобы защищаться от иранских ракет и беспилотников». По его словам, США «быстро расходуют оборонительные вооружения, которые направили бы Украине для применения в войне».
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.