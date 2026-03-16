Трамп рассказал о переговорах по безопасности в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с семью странами над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе.
«Порядка семи», — сообщил он журналистам, говоря о том, с каким количеством стран Соединенные Штаты обсуждают возможность присоединиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
Американский лидер добавил, что на данный момент еще рано говорить, кто из государств присоединится к обеспечению безопасности, поскольку обсуждения продолжаются.