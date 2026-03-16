В Крыму не ждем: Аксенов высказался о сбежавших за границу артистах

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымчане не ждут с концертами российских артистов, уехавших за рубеж или выступавших против специальной военной операции и воссоединения полуострова с Россией. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.

Источник: AP 2024

«Те, кто сомнительно себя вел, вообще не интересуют. Таких здесь абсолютно не ждем, не приветствуем, без вариантов вообще. Это стопроцентная ситуация», — сказал Аксенов.

По мнению главы республики, зарабатывать в России такие люди не должны.

«Если они в этой ситуации не со страной, не с президентом, не поддерживают наших военных, (то они не должны зарабатывать в РФ — ред.). Вот в Штаты уехали — там пусть поют. Таких, как они, персонажей там хватает. Правда, ни у кого из них там карьеру выстроить не получилось», — добавил он.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
