В Крыму не ждем: Аксенов высказался о сбежавших за границу артистах

«Те, кто сомнительно себя вел, вообще не интересуют. Таких здесь абсолютно не ждем, не приветствуем, без вариантов вообще. Это стопроцентная ситуация», — сказал Аксенов.
По мнению главы республики, зарабатывать в России такие люди не должны.
«Если они в этой ситуации не со страной, не с президентом, не поддерживают наших военных, (то они не должны зарабатывать в РФ — ред.). Вот в Штаты уехали — там пусть поют. Таких, как они, персонажей там хватает. Правда, ни у кого из них там карьеру выстроить не получилось», — добавил он.