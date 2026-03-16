В Крыму не ждут покинувших Россию артистов, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Покинувшие Россию артисты не будут давать концерты в Крыму и не должны зарабатывать в России, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.
«Тех, кто сомнительно повел себя и уехал после начала СВО — здесь, в Крыму, абсолютно никого не ждем, не приветствуем. Без вариантов вообще. Это стопроцентная ситуация. Никого не ждем», — сказал Аксенов.
Отвечая на просьбу высказать свое мнение относительно возможностей для таких артистов проведения концертов и съемок в России, глава Крыма также высказался категорично.
«Конечно нет. Если они не со страной, не с президентом в этой ситуации, не поддерживают военных наших ребят, то как тут зарабатывать? В Штаты уехали, там пусть поют», — заключил Аксенов.