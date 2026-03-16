Трамп: США наносят удары по центрам производства беспилотников в Иране

Соединенным Штатам известно, где находятся большинство точек, отметил президент.

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приступили к нанесению ударов по центрам производства беспилотников в Иране. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Начиная со вчерашнего дня (14 марта — прим. ТАСС), мы наносим удары по точкам, в которых они, как мы считаем, производят свои беспилотники. Мы знаем, где находятся большинство из них (таких предприятий — прим. ТАСС)», — сказал американский лидер, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в столицу США. Во Флориде глава американской администрации проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше