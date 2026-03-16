Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпех рассказал об уничтожении пяти самолетов и двух вертолетов ВСУ

ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным «Хищник», командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС РФ, действующего в интересах группировки войск «Центр», сообщил РИА Новости, что за время специальной военной операции на его счету уничтожение пяти самолётов и двух вертолётов ВСУ.

По его словам, первый вертолёт был сбит осенью 2022 года во время боёв в районе Угледара.

«В сентябре 2022 года мы получили задачу выдвинуться в район населённого пункта Никольское и организовать воздушную засаду. Поступила информация, что два вертолёта противника наносят огневое поражение нашим подразделениям», — рассказал «Хищник».

Морпех уточнил, что вместе с бойцом с позывным «Бат» они заняли скрытую позицию и несколько суток вели наблюдение. На четвёртые сутки во время боёв за опорные пункты ВСУ в районе Угледара они услышали звук приближающегося вертолёта.

«Боец обнаружил цель, но из-за выбранной позиции не мог выполнить пуск. Тогда я принял решение самостоятельно произвести пуск из ПЗРК. Ракета ушла в облака — и сначала показалось, что мы промахнулись. Но спустя несколько секунд вертолёт вышел из облаков уже горящим и упал в городе», — отметил «Хищник».

Он добавил, что примерно через две недели по тому же маршруту украинская авиация вновь попыталась действовать в этом районе.

«Тогда мы впервые увидели самолет Су‑25 на малой высоте. Я произвёл пуск ракеты из ПЗРК “Игла” по ведомому самолёту, после чего он начал разворот и рухнул на землю», — сказал собеседник агентства.

Впоследствии по аналогичной схеме удалось поразить ещё несколько воздушных целей противника, сообщил он.

«На моём личном счету — пять самолётов Су-25 и два вертолёта: Ми‑8 и Ми‑24», — заключил морпех.