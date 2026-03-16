ПВО отразила атаку еще двух БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на Москву, сбито уже 20 БПЛА, сообщил в своем канале на платформе Max мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще 18 беспилотников. Накануне вечером на подлете к столице сбили 12 украинских БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
