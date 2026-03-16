МИД ФРГ назвал операцию против Ирана отступлением от международного права

Главу МИД спросили, соответствуют ли действия Вашингтона и Тель-Авива международному праву.
«Мы намерены бороться за это, в частности, в Организации Объединённых Наций и обеспечить, чтобы международное право по-прежнему оставалось тем правопорядком, которого придерживаются все. Но бывают и отступления, это на данный момент совершенно невозможно отрицать», — сказал он в интервью телеканалу ARD.
По словам руководителя ведомства, дискуссия на эту тему является «сложной и тяжелой», но её необходимо продолжать. Вместе с тем Вадефуль отметил, что считает оправданной атаку на Иран. Министр объяснил свои слова тем, что, согласно его мнению, иранские власти якобы являются «несправедливыми».
Напомним, 2 марта Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не будет участвовать в операции против Ирана. Глава МИД уточнил, что у ФРГ нет ни соответствующих военных баз, ни средств для участия в ударах по иранским объектам.
Ранее бывший немецкий дипломат и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчеркнул, что власти США не могут ясно сформулировать цели текущей военной операции и пути её завершения.