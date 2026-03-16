Трамп прокомментировал удар по школе в Иране

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, комментируя удар по школе для девочек в Иране, заявил, что расследование случившегося все еще продолжается.
«Мы этого не знаем, расследование этого ведется», — сообщил он журналистам на вопрос о причастности США к удару по школе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа в округе Минаб на юге Ирана.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что для удара по школе использовалась ракета Tomahawk.