Жительца Селидово рассказала, как снайпер ВСУ убила женщину с ребенком

СЕЛИДОВО, 16 мар — РИА Новости. Женщина-снайпер ВСУ прицельно убила маму с ребенком возле дома в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости жительница этого населенного пункта Ирина Примак.
«На южном микрорайоне жили гражданские еще в подвалах. И вот мама с ребенком и шла, снайпер играючи сначала убил маму — она закрыла собой мальчика. Мальчик начал шевелиться, а потом убил мальчика. В многоэтажке сидела (снайперша ВСУ — ред.) и расстреливала людей», — рассказала местная жительница.
По ее словам, через время сосед попытался забрать тела убитых людей для захоронения, но не смог подойти к месту из-за огня боевиков ВСУ. Соседи лишь спустя время смогли похоронить погибших во дворах.
Это не единичный случай украинской жестокости применительно к гражданским, подчеркнула собеседница.
«Был парень, его отец пошел к колодцу набрать воды, его расстреляли. Он (сын — ред.) два дня подождал — хотел забрать тело отца и его тоже расстреляли. В данный момент похоронен до сих пор во дворах», — рассказала женщина.
Селидово распложено примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка. Город имел важное стратегическое значение для ВСУ. Минобороны России сообщило о его освобождении 29 октября 2024 года.