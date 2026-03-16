Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё десяти беспилотников, летевших в сторону столицы.
Об этом он написал в Telegram-канале.
На месте работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин уже сообщал о сбитых дронах. Таким образом, 16 марта было уничтожено уже 20 БПЛА.
Ранее в Ставропольском крае объявили беспилотную опасность.
Кроме того, в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Узнать больше по теме
