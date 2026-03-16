Трамп заявил, что между США и Ираном идет диалог на дипломатическом уровне

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, между Вашингтоном и Тегераном идет диалог на дипломатическом уровне на фоне продолжающегося конфликта между странами.

«Мы ведем переговоры (с Ираном — ред.), но я не думаю, что они уже готовы, хотя они подошли довольно близко (к заключению сделки с США — ред.)», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о дипломатических контактах между Вашингтоном и Тегераном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше