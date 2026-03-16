Трамп прокомментировал удар по иранской школе для девочек

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается, и США пока не подтверждают свою причастность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается, и США пока не подтверждают свою причастность.

«Мы этого не знаем, расследование этого ведется», — сказал Трамп.

Напомним, 28 февраля, в первый день американо-израильской операции против Ирана, под удар попала школа в округе Минаб. По данным официального представителя правительства Ирана, погибли 168 учениц и 14 сотрудников школы.

В МИД Ирана заявили, что удар был нанесён ракетой Tomahawk.

Ранее Трамп в интервью Financial Times заявил, что США не были обязаны помогать союзникам по НАТО с поддержкой Украины, которая находится за тысячи миль от Америки.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

