Трамп заявил, что расследование удара по начальной школе в Минабе продолжается

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование удара по начальной школе в иранском Минабе продолжается.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы этого не знаем, расследование этого ведётся», — ответил он на вопрос журналистов о причастности США к удару.

Ранее газета The New York Times писала, что Соединённые Штаты ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе.

28 февраля ракетному удару подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Погибло более 160 человек.

