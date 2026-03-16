Трамп заявил, что расследование удара по начальной школе в Минабе продолжается

Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование удара по начальной школе в иранском Минабе продолжается.
Его слова приводит РИА Новости.
«Мы этого не знаем, расследование этого ведётся», — ответил он на вопрос журналистов о причастности США к удару.
Ранее газета The New York Times писала, что Соединённые Штаты ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе.
28 февраля ракетному удару подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Погибло более 160 человек.