Трамп не признал ответственность США за удар по школе в Минабе

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не признал ответственности Соединенных Штатов за удар по школе для девочек в иранском городе Минаб, заявив, что Вашингтон продолжает расследование обстоятельств этой трагедии.
«Мы не знаем. Это расследуется», — сказал глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о том, готов ли он заявить об ответственности США за удар по школе в Минабе. Президент беседовал с журналистами на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в столицу США. Во Флориде глава американской администрации проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.
Как утверждал 13 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс, американское правительство не понимает полностью, почему был нанесен этот удар. Американский лидер хочет, чтобы обстоятельства трагедии в Минабе были «полностью расследованы», заверил Вэнс.
28 февраля иранские власти заявили о нанесении США и Израилем удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны. По последним данным, погибли 175 человек — в основном это ученицы, а также родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения. Американский президент позднее обвинил в атаке ВС Ирана, не приведя доказательств. Позднее выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку боеприпаса США.