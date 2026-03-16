Трамп выступил с угрозами в адрес Кубы

Трамп заявил, что после атаки на Иран США займутся Кубой.

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что после завершения атаки на Иран Штаты «займутся» Кубой.

«Куба хочет заключения сделки, и я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, США ведут переговоры с Кубой. «Но мы сначала займемся Ираном», — сказал Трамп.

«Что-то случится с Кубой довольно скоро», — добавил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше