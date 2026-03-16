Лидер США утверждает, что удара Ирана по авианосцу USS Abraham Lincoln не было

Судно никогда не горело, заявил Дональд Трамп.

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что удара Ирана по авианосцу USS Abraham Lincoln не было, вопреки заявлениям Тегерана.

«Они [Иран] заявили, что атаковали USS Abraham Lincoln, один из крупнейших кораблей в мире, авианосец. И они показывают фотографии, на которых он горит. Он никогда не подвергался нападению. Он никогда не горел», — утверждал Трамп.

Президент предположил, что для создания фейковых изображений горящего корабля иранская сторона использовала технологии искусственного интеллекта.

Как ранее заявил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия», ВМС Ирана нанесли несколько ударов и частично вывели из строя американский авианосец USS Abraham Lincoln, после чего тот направился обратно в США.

