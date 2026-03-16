Трамп предупредил НАТО о плохом будущем из-за отказа помочь США с Ираном

Президент США Дональд Трамп сделал жёсткое заявление в адрес союзников по НАТО на фоне напряжённой ситуации вокруг Ирана. По его словам, альянс может столкнуться с серьёзными последствиями, если союзники не поддержат Вашингтон в вопросе разблокировки стратегически важного Ормузского пролива.

Источник: Life.ru

Американский лидер дал понять, что рассчитывает на помощь партнёров по военному блоку. В противном случае, считает он, единство альянса может оказаться под угрозой.

«Если ответа не последует или он будет отрицательным, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», — заявил Трамп в интервью Financial Times.

Ормузский пролив считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Любая эскалация вокруг него может серьёзно повлиять на энергетические рынки и международную безопасность.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп готов продолжать военные действия против Ирана ещё несколько недель. В Вашингтоне рассчитывают ослабить Корпус стражей исламской революции и создать условия для внутреннего кризиса в стране. При этом первоначальный план быстрой дестабилизации власти в Иране, связанный с устранением верховного лидера Али Хаменеи Штатам реализовать так и не удалось.

