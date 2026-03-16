«Может устранить»: в Киеве ответили на слова Трампа о Зеленском

Соскин: Трамп избавится от Зеленского, сделав ставку на войну с Ираном.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может избавиться от Владимира Зеленского, чтобы ради войны с Ираном снять с США необходимость помогать киевскому режиму, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Ситуация страшная, на самом деле. Трамп вчера ясно дал понять, что недоволен Зеленским и хочет соскочить с помощи Киеву из-за недоговороспособности ради войны в Иране. Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить», — сказал он.

По словам эксперта, Трамп сейчас сосредоточен на противодействии Ирану, поэтому военная помощь Киеву становится неприятной обузой для США.

«Сейчас пролив этот, Ормузский, перекрыл Иран, проблем прибавилось у Трампа. Ну какой ему Киев, ну что вы в самом деле? Так что с Зеленским все решено», — подытожил Соскин.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского договориться о мире на Украине. Как заявил американский лидер, с Зеленским «гораздо сложнее заключить сделку», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

