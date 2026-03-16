Telegraph: Лондон отказался отправлять военные корабли в Ормузский пролив

Британский премьер-министр Кир Стармер отклонил просьбу президента США Дональда Трампа об использовании военных кораблей Соединённого Королевства для восстановления судоходства в Ормузском проливе, написала газета The Telegraph.
Журналисты считают, что отказ главы правительства Британии может ещё больше ухудшить отношения между странами. В статье отмечается, что Трамп ранее уже высказывал недовольство тем, что Лондон не сразу разрешил использовать свои военные базы для военной операции против Ирана.
Напомним, 9 марта журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники сообщил, что Британия не собирается отправлять на Ближний Восток свой авианосец Prince of Wales. До этого в СМИ появилась информация о том, что этот корабль был переведен в состояние повышенной готовности, а его экипажу приказали подготовиться к выходу в море.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его не волнует позиция союзников по участию в операции против Ирана. По словам президента Соединённых Штатов, они могут делать всё, что хотят.
12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен и дальше оставаться закрытым. Аятолла призвал использовать его блокировку в качестве политического рычага.