Трамп заявил о неготовности объявить о победе в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявить о завершении военной операции против Ирана. Отвечая на вопрос журналистов, должно ли за уничтожением военных возможностей Тегерана последовать заявление о победе, он ответил одназначно.

«Я пока не готов объявить о завершении», — сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что США ведут переговоры с Ираном, который «очень хочет заключить сделку».

Ранее Трамп заявил, что отказался заключать сделку с Ираном, поскольку предложенные условия его не устраивают. Он отметил, что Тегеран якобы очень хочет договориться. Позже американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.

