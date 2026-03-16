Демешин поручил проработать увеличение финансирования программы «Жилье для молодых семей»

На заседании президиума правительства края о социально-экономическом развитии города Хабаровска доложил мэр Сергей Кравчук. По его словам, итоги 2025 года показывают, что экономика города имеет стабильную положительную динамику по росту основных показателей. Главной темой обсуждения стала социальная сфера. Один из ключевых вопросов — реализация городской программы «Жилье для молодых семей». Губернатор края Дмитрий Демешин отметил, что она пользуется высокой популярностью у жителей. Но с момента ее запуска объем финансирования был существенно сокращен, и этот вопрос требует дополнительной проработки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Молодежь — это основа. Нам надо увеличивать финансирование данной программы», — заявил губернатор.
Глава региона Дмитрий Демешин поручил министерству финансов края увеличить софинансирование, а мэру города рекомендовал изыскать возможности для наращивания городской доли. Заместителю председателя правительства края по строительству Алексею Колеватых поставлена задача — детально пересмотреть критерии отбора, чтобы поддержку в первую очередь получали коренные жители, те, кто родился и планирует остаться жить и работать в Хабаровском крае.
Также губернатор акцентировал внимание на жалобах жителей краевой столицы. В частности, обсуждалась перегруженность школ и нехватка детских садов, которая особенно остро проявляется в отдельно строящихся микрорайонах. По словам мэра города, в рамках реализации национального проекта «Семья» ведется строительство двух современных детских садов — в микрорайоне «Ореховая сопка» на 320 мест, в Южном микрорайоне на 230 мест. По концессии возводится детский сад на 220 мест по улице Служебной, 9 на месте прежнего на 90 мест. Срок окончания работ по всем трем объектам — 2027 год. Кроме того, в приоритете — строительство школ в микрорайонах «Ореховая сопка» и «Первостроителей».
«Люди постоянно пишут, что не хватает школ в центральной части города. Необходимо предусмотреть в плане градостроительного развития строительство школы на пересечении улиц Ленина и Калинина. В течение полугода необходимо утвердить концепцию этого объекта. Будем строить социальные объекты для людей», — отметил губернатор.
По объектам культуры также ведутся работы. Сергей Кравчук доложил, что капитальный ремонт Дома культуры имени Горького уже на завершающей стадии. В планах завершить его ко Дню рождения города.
Говоря о строительстве объектов в рамках реализации долгосрочного плана, мэр города сообщил, что до 1 июня 2026 года планируется сдать спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе, а также дорогу по переулку Брянскому. По приоритетным проектам — благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров — строительные работы начнутся в мае 2026 года. Для своевременного заключения контрактов необходимо довести лимиты финансирования в объеме 370 млн рублей.
Еще один долгожданный объект для жителей города — дамба Южного округа, которая этой весной должна превратиться в современную набережную. В мае планируется приступить к асфальтированию, устройству резиновых беговых дорожек, монтажу освещения и систем видеонаблюдения.
В зоне особого внимания жителей остается дорожная отрасль, а именно проблема аварийных мостов в городской черте. Сергей Кравчук отметил, что составлен реестр таких сооружений, и в настоящее время сейчас ведется ремонт моста по улице Совхозной. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в этом году приступили к ремонту крупного объекта — путепроводной развязки «улица Юности — проспект 60‑летия Октября».
«Сергей Анатольевич, у вас сложнейшая работа главы столичного города. Планов много у города — это и набережная, и бульвары, и состояние дорожной сети, и строительство огромного количества социальных объектов. Хабаровск — это лицо всего края, здесь живет больше половины населения региона. Мы взяли на себя много обязательств, поэтому будем помогать вам в их реализации», — сказал в завершении заседания Дмитрий Демешин.