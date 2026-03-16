Демешин поручил проработать увеличение финансирования программы «Жилье для молодых семей»

Также губернатор акцентировал внимание на жалобах жителей краевой столицы. В частности, обсуждалась перегруженность школ и нехватка детских садов, которая особенно остро проявляется в отдельно строящихся микрорайонах. По словам мэра города, в рамках реализации национального проекта «Семья» ведется строительство двух современных детских садов — в микрорайоне «Ореховая сопка» на 320 мест, в Южном микрорайоне на 230 мест. По концессии возводится детский сад на 220 мест по улице Служебной, 9 на месте прежнего на 90 мест. Срок окончания работ по всем трем объектам — 2027 год. Кроме того, в приоритете — строительство школ в микрорайонах «Ореховая сопка» и «Первостроителей».