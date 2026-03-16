Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Новые детские сады помогут закрыть потребность в местах

AmurMedia, 16 марта. Детский сад на 320 мест возводится в районе жилого комплекса «Чемпион» в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в ходе рабочей поездки проинспектировал строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне Ореховая сопка, сообщает пресс-служба администрации города.
Новый детский сад станет не просто местом пребывания малышей, а пространством для их всестороннего развития. Проект предусматривает размещение 17 групп, включая ясельные — для детей от двух месяцев. Кроме того, в учреждении будет бассейн размером три на шесть метров, отдельные залы для физкультуры и музыки, кружковые кабинеты, а также кабинеты узких специалистов.
На сегодняшний день подрядчик полностью завершил укладку фундамента на объекте и приступил к заливке стен цокольного этажа. Согласно графику, эти работы будут завершены до конца марта. Сразу после этого строители приступят к гидроизоляции, утеплению стен и монтажу защитных мембран, что позволит начать возведение монолитных конструкций второго и третьего этажей.
«В этом году мы впервые единовременно строим сразу три детских сада в городе. На этой строительной площадке процесс идет с опережением графика на 15 дней. Мною поставлена задача: за весенний период максимально обеспечить строящимся детским садам стабильное опережение графика. Это необходимо, чтобы обезопасить стройку от любых капризов погоды в летний период. Подрядчики здесь надежные, проверенные, мы работаем с ними не первый год», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
По словам представителей подрядной организации, уже к концу мая на объекте в микрорайоне «Ореховая сопка» планируется полностью завершить все монолитные работы. Это позволит в летний период приступить к закрытию контура здания и внутренним отделочным работам.
«Новый детский сад на Ореховой сопке станет одним из самых крупных в городе. Его открытие, наряду с дошкольным учреждением на улице Малиновского, которое также возводится в рамках национального проекта, инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, запланировано на 2027 год. В этом же году мы сдадим в эксплуатацию детский сад в переулке Батарейном, который строится за счет муниципалитета и частного инвестора. Реализация этих проектов позволит полностью обеспечить потребность в местах для детей дошкольного возраста в активно развивающихся микрорайонах города», —прокомментировал Сергей Кравчук.
Глава города также отметил, что контроль за ходом работ на объектах нацпроекта «Семья» осуществляется в еженедельном режиме. Все возникающие вопросы — от поставки материалов до подключения к инженерным сетям — решаются оперативным штабом в приоритетном порядке.