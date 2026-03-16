Организация Объединенных наций не участвует в переговорах по украинскому урегулированию из-за своей предвзятости. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«В настоящее время ООН не участвует в этих переговорах, и её беспристрастность и нейтральность остаются под вопросом», — сказал он в интервью сербской газете «Политика».
Небензя также рассказал о двойных стандартах в работе Секретариата ООН.
Ранее постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что Запад игнорирует систематическое применение Киевом токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.