В Лиге арабских государств рассматривают идею создания общих вооруженных сил

«Об этой инициативе недавно вновь заговорили в Египте, ведь в 2015 году именно египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси впервые предложил создать общеарабские войска. Мы в ЛАГ изучаем этот вопрос и готовы повторно вынести его на обсуждение на следующем заседании», — подчеркнул Заки, чьи слова привел египетский портал Ash-Shorouq. Замгенсека организации указал, что к разговору о создании общих вооруженных сил арабские государства подтолкнули продолжающиеся удары Ирана по территориям стран Персидского залива. «Каждое арабское государство имеет законное право отвечать на агрессию так, как сочтет целесообразным, и в подходящее ей время, а ЛАГ полностью поддерживает это право», — отметил Заки.