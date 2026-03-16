Пожарные взяли под контроль возгорание вблизи аэропорта Дубая

Пожарные взяли под контроль возгорание вблизи международного аэропорта Дубая, возникшее после атаки БПЛА, сообщили местные власти.
«Сотрудники службы гражданской обороны Дубая успешно взяли под контроль пожар, возникший в результате воздействия на один из топливных резервуаров вблизи международного аэропорта Дубая», — говорится в заявлении.
Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в районе аэропорта Дубая в ОАЭ возник пожар из-за инцидента с беспилотником.
Позднее местные власти сообщили о повреждении топливного резервуара.
