Трамп допустил, что США не следует заниматься Ормузским проливом

Он признал, что на создание коалиции необходимо время. Когда именно может начаться сопровождение танкеров через Ормузский пролив, президент не уточнил. «Ну, мы начнем [после формирования коалиции] немедленно. Однако на то, чтобы достичь этой точки, потребуется немного времени», — отметил глава Белого дома. Он пояснил, что США ведут переговоры примерно с семью государствами по вопросу о совместном патрулировании Ормузского пролива. Государства, позитивно откликнувшиеся на призыв Вашингтона, он назвать отказался. «Не могу сказать, слишком рано [для этого]. С ними был контакт сегодня (15 марта — прим. ТАСС) и прошлым вечером (14 марта — прим. ТАСС). Получили некоторый позитивный отклик. Хотя есть и такие, которые не хотели бы участвовать», — подчеркнул президент.