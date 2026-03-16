Трамп допустил, что США не следует заниматься Ормузским проливом

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Вашингтону, возможно, вообще не следует заниматься вопросом обеспечения судоходства в Ормузском проливе, так как США обеспечены собственными нефтью и газом. С таким заявлением выступил 15 марта американский президент Дональд Трамп.
По его словам, он просто требует, чтобы страны, зависящие от поставок топлива через Ормузский пролив, вошли в состав коалиции, которую для патрулирования этого водного пространства пытаются создать Соединенные Штаты. «Я действительно требую, чтобы эти страны пришли и начали защищать свою собственную территорию. Поскольку это действительно их собственная территория. Это район, откуда они получают свои энергоносители. Им следует прийти и помочь нам в его защите», — сказал глава вашингтонской администрации, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в столицу США. Во Флориде он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.
«Можно даже сказать, что нас (США — прим. ТАСС) там, возможно, вообще не должно быть, поскольку нам это не надо, у нас у самих полно нефти. По уровню добычи мы находимся на первом месте во всем мире», — утверждал американский лидер.
Он признал, что на создание коалиции необходимо время. Когда именно может начаться сопровождение танкеров через Ормузский пролив, президент не уточнил. «Ну, мы начнем [после формирования коалиции] немедленно. Однако на то, чтобы достичь этой точки, потребуется немного времени», — отметил глава Белого дома. Он пояснил, что США ведут переговоры примерно с семью государствами по вопросу о совместном патрулировании Ормузского пролива. Государства, позитивно откликнувшиеся на призыв Вашингтона, он назвать отказался. «Не могу сказать, слишком рано [для этого]. С ними был контакт сегодня (15 марта — прим. ТАСС) и прошлым вечером (14 марта — прим. ТАСС). Получили некоторый позитивный отклик. Хотя есть и такие, которые не хотели бы участвовать», — подчеркнул президент.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за операции Израиля и США. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.