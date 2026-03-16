Весь ущерб, причиненный Ирану должен быть возмещен, заявил посол

РИА Новости: Посол Джалали призвал возместить Ирану ущерб от нападения США.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Весь причиненный Ирану в ходе конфликта с США и Израилем ущерб должен быть установлен, а агрессоры должны его возместить, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Весь нанесенный нам ущерб обязательно должен быть установлен, чтобы начинатели войны и агрессоры возместили его. У меня нет информации, насколько это большой ущерб. Однако мы находимся в разгаре войны, и любое названное сегодня число уже завтра будет иным», — сказал он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что единственный путь к завершению конфликта США и Израиля с Ираном — признание законных прав Тегерана, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше