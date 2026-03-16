Трамп пригрозил заняться Кубой после конфликта с Ираном

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявить о победе США в конфликте с Ираном. По его словам, военная операция продолжается, хотя Вашингтон параллельно ведёт переговоры с Тегераном. Американский лидер также отметил, что иранская сторона «очень хочет заключить сделку».