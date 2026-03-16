Трамп пригрозил заняться Кубой после конфликта с Ираном

Американский лидер сообщил журналистам, что Вашингтон уже ведёт переговоры с Гаваной. При этом он дал понять, что судьба будущих отношений будет зависеть от того, удастся ли сторонам договориться.
«Куба хочет заключения сделки, и я думаю, мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — заявил Трамп.
«Но мы сначала займемся Ираном. Что-то случится с Кубой довольно скоро», — добавил президент США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявить о победе США в конфликте с Ираном. По его словам, военная операция продолжается, хотя Вашингтон параллельно ведёт переговоры с Тегераном. Американский лидер также отметил, что иранская сторона «очень хочет заключить сделку».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.