В ОАЭ сообщили о локализации огня на резервуаре топлива в районе аэропорта Дубая

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Очаг возгорания резервуара для топлива после инцидента с беспилотником в районе аэропорта Дубая локализован, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.
«Подразделения гражданской обороны Дубая успешно локализовали пожар. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в заявлении.
Ранее правительство эмирата сообщило о возгорании, возникшем в результате повреждения топливного резервуара в районе аэропорта Дубая после инцидента с БПЛА. Власти не уточняли, что именно произошло в воздушной гавани.
