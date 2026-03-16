В ОАЭ сообщили о локализации огня на резервуаре топлива в районе аэропорта Дубая

Пострадавших нет, рассказали в пресс-службе правительства.

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Очаг возгорания резервуара для топлива после инцидента с беспилотником в районе аэропорта Дубая локализован, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

«Подразделения гражданской обороны Дубая успешно локализовали пожар. Сообщений о пострадавших не поступало», — говорится в заявлении.

Ранее правительство эмирата сообщило о возгорании, возникшем в результате повреждения топливного резервуара в районе аэропорта Дубая после инцидента с БПЛА. Власти не уточняли, что именно произошло в воздушной гавани.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше