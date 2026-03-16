Токаев: выборы в новый парламент Казахстана пройдут летом

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Выборы в парламент Казахстана намечены на лето. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи», — сказал он на встрече с представителями молодежных организаций, которые принимали участие в агитации на республиканском референдуме по новой конституции. Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Ранее Токаев поздравил сограждан с одобрением на плебисците 15 марта новой конституции. По результатам экзитполов, уровень поддержки составил от 86,7% до 88,6%, официальные результаты Центральной комиссией референдума пока не публиковались.
Согласно положениям нового основного закона, он вступит в силу 1 июля, а выборы в парламент должны быть проведены в течение двух месяцев. 1 июля также должен прекратить существование нынешний двухпалатный высший законодательный орган. Новая конституция предусматривает переход к однопалатному Курултаю из 145 депутатов.