Токаев: выборы в новый парламент Казахстана пройдут летом

«Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи», — сказал он на встрече с представителями молодежных организаций, которые принимали участие в агитации на республиканском референдуме по новой конституции. Слова главы государства приводит его пресс-служба.