Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Севастополе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушных цели, сообщает глава региона Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито две воздушных цели», — написал Развожаев в канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что, по информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
