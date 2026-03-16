Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась проконсультироваться с финансистом Джеффри Эпштейном по вопросу запуска своей линейки купальников для модного дома Victoria’s Secret и показать ему несколько образцов, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
«Привет! Это Наоми. Хотела узнать, когда я могу поговорить с Джеффри о своей линейке купальников. (Хочу — ред.) показать их на встрече с VS (Victoria’s Secret — ред.). У меня есть фото и несколько купальников с собой», — сказала Кэмпбэлл в сообщении, текст которого приводится в истории переписки финансиста.
Неизвестно, что именно супермодель хотела обсудить с Эпштейном. Однако ранее сообщалось, что осужденный за секс-преступления финансист в 1990-х являлся финансовым советником бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера и контролировал значительную часть активов бизнесмена.
Из изученных РИА Новости материалов также следует, что Кэмпбелл и Эпштейн регулярно общались и встречались в разных городах мира. Более того, в 2010 году финансиста приглашали на мероприятие в Москве, которое проводилось фондом модели.
Кэмпбелл также не раз пользовалась частным самолетом Эпштейна и организовывала поездки с помощью него и его команды. Эпштейна приглашали на вечеринку в честь дня рождения британской супермодели.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.