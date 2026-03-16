Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки

РИА Новости: Наоми Кэмпбелл хотела показать Эпштейну купальники из своей линейки.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пыталась проконсультироваться с финансистом Джеффри Эпштейном по вопросу запуска своей линейки купальников для модного дома Victoria’s Secret и показать ему несколько образцов, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.

«Привет! Это Наоми. Хотела узнать, когда я могу поговорить с Джеффри о своей линейке купальников. (Хочу — ред.) показать их на встрече с VS (Victoria’s Secret — ред.). У меня есть фото и несколько купальников с собой», — сказала Кэмпбэлл в сообщении, текст которого приводится в истории переписки финансиста.

Неизвестно, что именно супермодель хотела обсудить с Эпштейном. Однако ранее сообщалось, что осужденный за секс-преступления финансист в 1990-х являлся финансовым советником бывшего главы Victoria’s Secret Лесли Векснера и контролировал значительную часть активов бизнесмена.

Из изученных РИА Новости материалов также следует, что Кэмпбелл и Эпштейн регулярно общались и встречались в разных городах мира. Более того, в 2010 году финансиста приглашали на мероприятие в Москве, которое проводилось фондом модели.

Кэмпбелл также не раз пользовалась частным самолетом Эпштейна и организовывала поездки с помощью него и его команды. Эпштейна приглашали на вечеринку в честь дня рождения британской супермодели.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

