Весь ущерб от конфликта с США и Израилем должен быть возмещен, заявил посол Ирана

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что весь ущерб, причинённый Ирану в ходе конфликта с США и Израилем, должен быть установлен, а агрессоры обязаны его возместить.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что весь ущерб, причинённый Ирану в ходе конфликта с США и Израилем, должен быть установлен, а агрессоры обязаны его возместить.

В интервью РИА Новости он отметил, что точная сумма пока неизвестна, поскольку война продолжается.

«Весь нанесенный нам ущерб обязательно должен быть установлен, чтобы начинатели войны и агрессоры возместили его. У меня нет информации, насколько это большой ущерб», — сказал посол.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что единственный путь к завершению конфликта — признание прав Тегерана, выплата репараций и международные гарантии.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается, и США пока не подтверждают свою причастность.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше