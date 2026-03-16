Весь ущерб от конфликта с США и Израилем должен быть возмещен, заявил посол Ирана

В интервью РИА Новости он отметил, что точная сумма пока неизвестна, поскольку война продолжается.
«Весь нанесенный нам ущерб обязательно должен быть установлен, чтобы начинатели войны и агрессоры возместили его. У меня нет информации, насколько это большой ущерб», — сказал посол.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что единственный путь к завершению конфликта — признание прав Тегерана, выплата репараций и международные гарантии.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается, и США пока не подтверждают свою причастность.
