Аэропорт Дубая временно приостановил работу

В международном аэропорту Дубая временно приостановили полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Международный аэропорт Дубая временно приостановил работу, сообщил медиаофис правительства эмирата в соцсети Х.

«Управление гражданской авиации Дубая объявляет о временной приостановке полетов в международном аэропорту Дубая в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности всех пассажиров и персонала», — говорится в заявлении.

Ранее в ночь на понедельник в результате инцидента с беспилотником в районе дубайского аэропорта загорелся резервуар с топливом. Информации о пострадавших нет.

Военные действия на Ближнем Востоке, начавшиеся после атаки США и Израиля на Иран, идут третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

