Доходы лидера рок-группы «Сплин» выросли почти в три раза

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Доходы лидера рок-группы «Сплин» Александра Васильева от бизнеса в России увеличились почти в три раза после того, как он покинул страну, следует из данных «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.
После того, как Васильев покинул Россию из-за волны отмен концертов, музыкант столкнулся с убытками. Так, на конец 2023 года ООО «Сплин» ушло в минус на 24,5 миллиона рублей, потребовалось больше года, чтобы выйти «в ноль». Но уже на конец 2025 года чистая прибыль компании составила свыше 46 миллионов рублей.
Компания ООО «Сплин» ведет деятельность по многим направлениями — от творчества до торговли бытовыми электротоварами. Кроме того, зарегистрирован бренд «Ласта и Паста» для таких товаров, как нижнее белье, церковная одежда, шубы и других. Также под товарным знаком могут предоставляться помощь в управлении бизнесом, услуги в сфере маркетинга и рекламы, ресторанов и жилья.
Группа «Сплин» продолжает давать концерты за рубежом. В апреле музыканты планируют выступить в Дублине и Лондоне, в мае — в Манчестере, а в августе — в Грузии.
Как сообщали СМИ, Васильев покинул Россию в 2023 году и проживает в Испании. В Европе группу «Сплин» приняли холодно, музыканты выступали в полупустых залах, а на концертах в Испании и Франции не удалось собрать даже 50% залов.