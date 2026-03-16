Токаев отметил рекордно высокую явку на конституционном референдуме

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Явка на состоявшемся 15 марта в Казахстане референдуме по новой конституции стала рекордно высокой, что показало политическую культуру общества, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Эта народная конституция поведет нас к новым достижениям и успехам, в этом нет никакого сомнения. Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества», — сказал он, выступая в студии «Казмедиа центра» после оглашения результата экзитполов. Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Токаев отметил, что окончательные итоги голосования подведет в официальном порядке Центральная комиссия референдума, «но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу родины». «Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь прогресса, справедливости, закона, порядка, природолюбия и чистоты. Это очень хороший путь», — сказал президент.
Референдум прошел 15 марта. Основная часть участков в республике работала с 7:00 (5:00 мск) до 20:00 (18:00 мск). Некоторые участки открылись раньше — в 6:00 (4:00 мск). В МИД Казахстана ранее сообщали, что последний участок за рубежом будет работать в США в генконсульстве в Сан-Франциско до 8:00 по времени Астаны (6:00 мск).
Явка после закрытия участков на территории Казахстана, по предварительным данным Центральной комиссии референдума, составила 73,24%. Окончательные результаты пока не подведены, однако этот показатель уже выше, чем на четырех последних электоральных кампаниях в стране. В 2022 году на референдуме по изменениям в конституцию явка составила 68,05%, в 2024 году на референдуме по вопросу строительства первой АЭС — 63,66%. На внеочередных президентских выборах 2022 года явка составила 69,44%, на досрочных парламентских выборах в 2023 году — 52,9%. Выше явка была на внеочередных выборах президента в 2019 году, тогда, по данным Центризбиркома Казахстана, она составила 77,5%.
Официальные результаты голосования на референдуме 15 марта пока не оглашались, три экзитпола показали, что уровень поддержки составил от 86,7% до 88,6%.