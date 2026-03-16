Токаев отметил рекордно высокую явку на конституционном референдуме

Явка после закрытия участков на территории Казахстана, по предварительным данным Центральной комиссии референдума, составила 73,24%. Окончательные результаты пока не подведены, однако этот показатель уже выше, чем на четырех последних электоральных кампаниях в стране. В 2022 году на референдуме по изменениям в конституцию явка составила 68,05%, в 2024 году на референдуме по вопросу строительства первой АЭС — 63,66%. На внеочередных президентских выборах 2022 года явка составила 69,44%, на досрочных парламентских выборах в 2023 году — 52,9%. Выше явка была на внеочередных выборах президента в 2019 году, тогда, по данным Центризбиркома Казахстана, она составила 77,5%.