СМИ: Британия отказалась направлять военные корабли в Ормузский пролив

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер отказывается направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив, пишет газета Telegraph.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
Как отмечает газета, отказ Британии направить в регион военные корабли может привести к ухудшению отношений британского лидера с Трампом.
На фоне эскалации конфликта вокруг Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.