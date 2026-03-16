Операторы БПЛА группировки «Север» уничтожили площадки запуска беспилотников ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Операторы беспилотников войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА и площадки их запуска ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевого дежурства операторы войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили пункты управления ВСУ беспилотниками и площадки их запуска», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что кроме пунктов управления БПЛА ВСУ, специалисты 11-го армейского корпуса уничтожают антенны связи и усиления сигнала, что позволяет дезорганизовать работу противника на определенных участках.
Для координации действий расчетов используются штатные средства связи. Они позволяют наладить не только управление подразделениями, но также передачу качественной видеотрансляции полета и кадров объективного контроля на командные пункты.
В ведомстве также рассказали о работе мобильных групп радиоэлектронной борьбы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» на сумском направлении. «Противник нацеливает свои беспилотники прежде всего на гражданские автомобили, объекты инфраструктуры и жилые постройки. Задача группы — сорвать эти атаки еще на подлете. Бойцы ежедневно меняют точки, анализируют маршруты и тактику врага, действуя по обстановке в небе», — подчеркнули в министерстве.
Мобильные группы ежедневно выставляют временные посты наблюдения и подавления, оперативно реагируя на изменения воздушной обстановки. Основной целью работы является своевременное обнаружение и подавление каналов управления вражескими дронами.