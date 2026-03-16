ВС РФ с помощью засад на тыловых дорогах уничтожили технику и личный состав ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» устроили засады на тыловых дорогах ВСУ, уничтожив технику и личный состав противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты войск беспилотных систем операторов ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск “Центр”, устроили засады на тыловых дорогах ВСУ, в ходе которой уничтожили боевые бронированные машины, автомобили и квадроциклы с живой силой противника на красноармейском направлении», — сказали в министерстве.

Там пояснили, что профессиональное оборудование позволяет управлять дронами продолжительное время, устраивая засады. Так, операторы войск беспилотных систем после обнаружения целей поднимаются в воздух и, планируя на цель на предельно низких высотах, наносят точные удары при помощи радиоуправляемых и оптоволоконных дронов.

Помимо этого, расчеты ударных FPV-дронов выявили и уничтожили живую силу ВСУ, спрятавшуюся в лесополосе и в развалинах, а также перемещающуюся технику с десантом, ретрансляторы БПЛА и тарелки Starlink противника. «Маскировка и станции РЭБ не помогли противнику скрыть свои позиции от наших дроноводов. Точным ударом спецназовцы лишили противника связи, подвоза боеприпасов и десанта на позиции», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, добавили там, операторы БПЛА войск беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» обнаружили и уничтожили группу противника направляющуюся на передовые позиции.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше